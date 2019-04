Bald gibt es neue Musik von Jeanette Biedermann (39)! Zehn Jahre ist das letzte Solo-Album der Künstlerin her – die Sängerin konzentrierte sich bis vor Kurzem auf ihre Band Ewig, die sie mit ihrem Mann Jörg Weißelberg (51) und Kumpel Christian Bömkes 2012 gegründet hatte. Nach der freundschaftlichen Trennung des musikalischen Trios will die 39-Jährige nun wieder alleine durchstarten. Wie besonders ihre neue Platte werden soll, hat sie Promiflash verraten!

"Das ist ein ganz ehrliches Album, so wie ich halt bin. Es ist ein Zeitdokument, ab dem Moment, an dem ich gesagt habe, ich muss jetzt alleine Musik machen, weil ich es brauche und weil ich es will", offenbarte die Schauspielerin. Sie habe sich viele Gedanken über ihre Lieder gemacht, beim Schreiben ihr Herz offenbart und so Songs entwickelt, die genau sie widerspiegeln würden. "Die Texte, jedes Wort kommt wirklich aus meinem tiefsten Innersten und ich weiß, es klingt immer wahnsinnig platt, wenn ein Musiker sowas sagt, aber ich habe eine Zeit gehabt, wo ich sehr verschlossen war", fügte sie weiter an.

Auch ihren eigenen Sound hat die "Run with Me"-Interpretin gefunden: "Ich bin auf jeden Fall Rock-Pop. Also Gitarren werden immer ein Thema sein bei mir und Jörg wird auch nach wie vor an meiner Seite Gitarre spielen", offenbarte Jeanette weiter. Die erste Song-Auskopplung "Wie ein offenes Buch" wird bereits am 26. April veröffentlicht.

Getty Images Jeanette Biedermann, Sängerin

Getty Images Jörg Weißelberg, Jeanette Biedermann und Christian Boemkes

Getty Images Jörg Weißelberg und Jeanette Biedermann im Februar 2007 in Berlin

