Jeanette Biedermann (39) ist wieder alleine unterwegs! 2012 gründete die ehemalige GZSZ-Darstellerin zusammen mit ihrem Mann Jörg Weißelberg (51) und ihrem gemeinsamen Freund Christian Bömkes die Band Ewig. Nach sieben Jahren und zwei veröffentlichten Alben hat sich das musikalische Trio nun getrennt – 2019 wird Jeanette wieder eine Platte als Solo-Künstlerin auf den Markt bringen. Aber warum hat sich die Gruppe überhaupt aufgelöst?

"Wir hatten eine wahnsinnig schöne Zeit mit Ewig", stellte die 39-Jährige zunächst gegenüber Promiflash klar. Die Entscheidung, die Band trotzdem erst einmal auf Eis zu legen, habe ihr drittes Mitglied Christian getroffen: "Er ist zweifacher Vater geworden in der Zeit und möchte sein Leben seiner Familie und seinen Kindern widmen. Es zeigt auch, was für ein großartiger Mensch er ist", erklärte die "Undress to the Beat"-Interpretin im Interview. Auch wenn es wahnsinnig schmerze, müsse man in einer Familie akzeptieren, wenn ein geliebter Mensch ein anderes Lebensziel habe, so die Sängerin weiter.

Nach dem Aus ihrer Band Ewig startet für Jeanette ein neuer Lebensabschnitt. "Ja, und dann stand ich da plötzlich alleine da und ich dachte 'Ich muss jetzt was machen und es muss aus mir kommen.' Und dann habe ich angefangen, einfach Lieder zu schreiben", erzählte sie im Gespräch. Das Ergebnis sind neue Songs, die bald veröffentlicht werden sollen. Die letzte Solo-Veröffentlichung der gebürtigen Berlinerin ist inzwischen zehn Jahre her – 2009 kam das Album "Undress to the Beat" heraus, jetzt gibt es endlich musikalischen Nachschlag von der Blondine!

