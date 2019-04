Es war die Musik-Überraschung des Jahres. Nach einer gefühlten Ewigkeit wollte Dieter Bohlen (65) nicht nur als Produzent, sondern auch als Musiker wieder so richtig durchstarten. Zuerst überraschte der Pop-Titan seine Fans mit einer großen Tour und dann kündigte er sogar ein neues Album an. Doch davon nimmt der DSDS-Jurychef nun Abstand. Die neue Solo-Platte wird aus Zeitgründen wohl nie erscheinen.

Auf Instagram wandte er sich in einer kurzen Video-Botschaft an seine Follower und erklärte: "Ich will es kurz machen: Es kommt doch kein Album raus. Leute, ich schaffe es nicht. Entweder Album oder Tour. Bei der Tour bin ich jetzt schon so weit. Ich schaffe es einfach zeitlich nicht." Die ganze Planung um sein Werk herum sei dem 65-Jährigen zu viel und zudem möchte er in seinem Leben ganz klare Prioritäten setzen. "Wie gesagt: Es gibt noch eine Familie, ich habe noch meine Kinder. Ein bisschen Verständnis. Alles Liebe, euer Dieter", schloss er seinen Netz-Clip ab.

Doch traurig müssen seine Bewunderer nicht sein, denn die Konzertreihe findet weiterhin statt und die neu aufgenommenen Songs werde er dort zum Besten geben. Auch die Kollaborationen mit anderen Künstlern landen nicht in der Mülltonne, wie Dieter ebenfalls klarstellte: "Der Pietro-Titel kommt dann auf dem Album von Pietro. Ich habe vorhin noch mit ihm gesprochen." Was sagt ihr zu Dieters Entscheidung? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, DSDS-Juror

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen im April 2019

