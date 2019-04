Es war die Überraschung schlechthin: Anfang April kündete Dieter Bohlen (65) an, dass er noch in diesem Sommer ein neues Album herausbringen werde. Sein letzter eigener Song mit Modern Talking erschien 2003. Seitdem hatte er als Produzent zwar auch zahlreiche Nummer-eins-Hits, aber nun möchte der Poptitan offenbar auch als Sänger wieder ganz oben in den Charts mitmischen – und dafür holt er sich große Namen mit ins Boot: Sogar das einstige Ehepaar Sarah (26) und Pietro Lombardi (26) werden auf seiner neuen Platte zu hören sein!

Im Gespräch mit RTL verriet der 65-Jährige, dass er sowohl mit seinem DSDS-Jury-Kollegen als auch mit der "Genau hier"-Interpretin eine Single aufgenommen habe. Aber was hielt wohl Pietro davon, dass Dieter mit seiner Ex-Frau zusammenarbeitet? Der Poptitan erklärte: "Ich habe natürlich wie sich das gehört unter Freunden gefragt, ob Pietro irgendwie ein Problem damit hat. Pietro hat gesagt 'überhaupt nicht'." Der Poptitan freue sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Sarah und kommentierte es mit: "Finde ich geil."

Sarah und Pietro sind aber längst nicht die einzigen Hit-Granaten, die auf "DB1", dem neuen Album, zu hören sein werden. Auch Rapper Kay One (34) ist mit von der Partie: "Wir werden eine tolle Nummer zusammen machen. Der sitzt jetzt gerade im Studio", verriet Dieter.

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei "Deutschland sucht den Superstar"

Getty Images Sarah Lombardi im Juli 2018

Getty Images Kay One beim Deutschen Fernsehpreis 2014

