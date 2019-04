Jetzt wird's schlüpfrig! Als Web-Stars und Vlogger teilen Bibi (26) und Julian Claßen (26) ohnehin viel von ihrem Leben mit ihren Followern. Ob Eindrücke aus ihrem Alltag oder sogar von der Schwangerschaft – so richtig privat halten Bibi und Julian eigentlich nicht viel. Nun überschritt das Paar aber auch seine letzten Grenzen: Bibi und Julian beantworteten ausnahmslos jede Fan-Frage – und machten auch vor dem Thema Verhütung keinen Halt!

In ihrem gänzlich ungeschnittenen Video auf YouTube sah man der Blondine zwar an, dass die Frage nach ihren Verhütungsmitteln sie durchaus überraschte und peinlich berührte. "Ach Gott, ist das euer Ernst?", versteckte die 26-Jährige ihr Gesicht hinter ihren Händen. Allerdings hielt Bibi schließlich doch ihr Versprechen, auf alles eine Rückmeldung zu geben. "Ehm, Kondome. Die guten alten Kondome", konnte sie ihr Lachen dann aber nicht mehr zurückhalten.

Obwohl das Paar der Verhütung nach zu urteilen so schnell keinen weiteren Nachwuchs plant, machte es dieses Fass selbst auf. Die Frage nach der zweiten Wahl für Lio Claßens Vornamen wollten die stolzen Eltern nicht so recht beantworten, denn: "Vielleicht nennen wir das zweite Kind so, falls es wieder ein Junge wird." So, so! Ein Geschwisterchen für den kleinen Lio könnten sich Bibi und Julian also durchaus vorstellen!

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen

Anzeige

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen auf YouTube

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de