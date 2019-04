Der nächste James Bond-Streifen ist in der Produktion! Daniel Craig (51) wird in "Bond 25" ein weiteres Mal in die Rolle des berühmten Agenten schlüpfen und die Welt gegen einen Bösewicht beschützen. Erste Bilder des neuen Films tauchten bereits auf und versprechen eine Filmkulisse hoch oben im kalten Norden. Und auch ein weiteres Detail wurde jetzt gelüftet: Rami Malek (37) wird James Bonds Widersacher verkörpern!

Auf Twitter verkündete der Schauspieler via Video-Botschaft persönlich die Nachricht: "Ich freue mich so darauf, bald zu meinen Schauspiel-Kollegen und der Crew dazuzustoßen." Der Oscar-Preisträger werde mit seinem Charakter dafür sorgen, dass es 007 bei seinem 25. Ausflug nicht leicht haben wird. Somit wird Rami nicht nur neben Daniel, sondern unter anderem auch mit Lashana Lynch, David Dencik und Dali Benssalah auf der Kinoleinwand zu sehen sein.

Weiterhin ist auch bereits bekannt, dass Daniel als Hauptdarsteller seine Finger beim Drehbuch mit im Spiel haben soll. Er habe dafür gesorgt, dass Schauspielerin und Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge an dem Skript herumwerkeln und damit dem Werk ihren einzigartigen Humor verpassen kann.

Ralf Succo/Wenn.com Daniel Craig bei der Premiere von "Spectre" 2015 in Berlin

Getty Images Schauspieler Rami Malek

Joseph Marzullo/Wenn.com Daniel Craig bei den Drama Desk Awards 2017 in New York

