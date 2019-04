Die Stadt der Liebe ruft! Am 4. April feierten Heino (80) und seine Frau Hannelore (76) Rubinhochzeit. Das Fest fand im Kurhaus von Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen statt – an dem Ort, wo sich die Turteltauben vor 40 Jahren das Jawort gegeben hatten. Für die meisten Paare geht es nach der Vermählung erst mal in die Flitterwochen. Bei dem Schlagerstar und seiner Ehefrau kam es jedoch nie zur Hochzeitsreise – was die beiden nun aber in Paris nachholen möchten!

Im Interview mit Bild erklärte der Sänger, warum er mit seiner Hannerlore erst so viele Jahre später einen Honeymoon-Trip plane: "Damals hat es leider zeitlich nicht gepasst – aber jetzt haben wir ja Zeit. Ich war noch nie in Paris. Dabei wollte ich immer mal auf den Eiffelturm.“

Ein Angebot für eine romantische Unterkunft flatterte auch schon ein – von Heinos französischem Musikerkollegen Danyel Gérard. "Sie können ihre Flitterwochen auf meinem Schloss bei Paris verleben und dort Romantik pur genießen", sagte der "Butterfly"-Interpret der Zeitung.

