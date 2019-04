Nach acht Jahren Beziehung war im Januar Schluss und das YouTube-Pärchen Anne Wünsche (27) und Henning Merten gab sein Liebes-Aus bekannt. Die Trennung fiel den beiden sichtlich schwer, doch heute scheinen sie sich wieder berappelt zu haben. So postet die Ex-Berlin - Tag & Nacht- Schauspielerin ungewohnt sexy Bilder von sich auf ihrem Instagram-Account und auch der Influencer kann offenbar schon wieder an andere Frauen denken: Via Social Media beschrieb er am Mittwoch seine Traumfrau.

In Bezug auf eine eventuelle neue Flamme hat Henning klare Vorstellungen. So hatte ihn ein Fan gefragt, was seine Traumfrau in Sachen Charakter und Aussehen mitbringen müsse. Der YouTuber zählte daraufhin in seiner Instagram-Story gleich mehrere Attribute auf: "Liebevoll, treu, respektvoll." Doch auch andere Persönlichkeitsmerkmale sollte seine Angebetete idealerweise besitzen. So sei es ihm beispielsweise wichtig, dass sie lustig und selbstbewusst ist.

Zum Aussehen wollte der Ex von Anne aber nicht so richtig etwas sagen. Er schrieb lediglich, dass er auf viele Dinge achte. "Aber die verrate ich nicht", so sein Kommentar dazu. Ob das wohl bedeutet, dass der frisch gebackene Single-Mann hohe Ansprüche an die Optik einer Frau hat?

Henning Merten, Influencer

Henning Merten, Influencer

Henning Merten, Sänger und Influencer

