Wird Scott Disick (35) der neue Reality-TV-König? Bislang war er vor allem eines: der Ex von Kourtney Kardashian (40) mit dem vorlauten Mundwerk. Nur die wenigsten dürften wissen, womit der Mann, der sich am liebsten selbst "Lord Disick" nennt, seine Brötchen verdient. Jetzt hat der New Yorker tatsächlich einen großen Coup an Land gezogen. Und damit hatte fast niemand mehr gerechnet: Scott bekommt seine eigene TV-Show!

Als Scott noch mit Kourtney liiert war, bahnte er sich durch Auftritte in Keeping Up with the Kardashians den Weg in die Fernsehwelt. Fast zwei Jahre lang wurde gemunkelt, er würde seine eigene Sendung bekommen. Passiert ist nichts – bis jetzt! "Flip It Like Disick" wird ab dem Sommer im US-TV ausgestrahlt, wie der Sender E! nun bestätigte. Dabei handelt es sich nicht um eine klassische Reality-Soap. "Ich freue mich, den Fans eine neue Serie zu präsentieren, die zeigt, was meine berufliche Leidenschaft ist: Immobilien völlig auf den Kopf zu stellen und verrückte und beeindruckende Renovierungen an Promi-Häusern durchzuführen", erklärte Scott in einer Presseerklärung.

Wie TMZ erfahren haben will, sollen seine ständigen Feiereien und wilden Partynächte die Show-Planungen verzögert haben. Seine Ex-Schwiegermutter Kris Jenner (63) habe schon damals als Produzentin in sein Reality-Business einsteigen wollen – habe ihm aber einfach nicht vertraut. Mittlerweile hat die Momagerin Scotts Wandel allerdings zur Kenntnis genommen: “Er hat sich wirklich verändert und Kris erkennt eine lukrative Investition, wenn sie.

Getty Images Scott Disick bei der Eröffnung des DAER Nightclubs in New Jersey

Ethan Miller/Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian in Las Vegas

Splash News Reality-TV-Star Scott Disick und Kris Jenner vertraut

