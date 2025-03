Gewusst? Kim Kardashian datete Michael Jacksons Neffen TJ

Kim Kardashian (44) hat eine bisher wenig bekannte Episode aus ihrer Jugend enthüllt: Sie war während ihrer Schulzeit über mehrere Jahre mit TJ Jackson (46), dem Neffen von Michael Jackson (✝50), liiert. Diese Offenbarung machte der Realitystar kürzlich in seiner Serie Keeping Up with the Kardashians, als Kim gemeinsam mit Freunden zu einem Konzert von Janet Jackson (58) flog. In einem Outfit, das an Janets ikonisches Musikvideo zu "If" angelehnt war, erklärte Kim, wie wichtig die Sängerin für sie sei – nicht nur aus Bewunderung, sondern auch wegen dieser persönlichen Verbindung zur Jackson-Familie.

Die Beziehung zu TJ begann, wie Kim rückblickend erzählte, in der Junior High School und führte sie sogar zu Spieleabenden mit der berühmten Familie. Dabei sorgte Kim einmal bei einer gemeinsamen Partie Pictionary für Lacher, als sie statt eines Engels ("angel") eine falsche Zeichnung anfertigte – sehr zur Belustigung von Janet und deren Bruder Jermaine (70). "Jermaine kam danach zu mir und meinte: 'Baby girl, das Wort war 'angel', aber wir geben dir den Punkt, weil wir dich so nervös gesehen haben'", erinnerte Kim sich mit einem Lächeln. Dieses Erlebnis sei für sie unvergesslich geblieben, da sie Janet damals zutiefst bewundert habe.

Noch heute zeigt Kim ihre enge Verbundenheit zu Janet: Sie ersteigerte 2021 das legendäre Outfit aus Janets 1993er-Musikvideo für stolze 25.000 Dollar. Den Kauf widmete sie der Sängerin zu deren 55. Geburtstag. "Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich dieses Outfit gewonnen habe", zeigte sich Kim damals auf Instagram begeistert. Besonders emotional war es für sie, dieses Ensemble vor kurzem selbst bei einem Janet-Konzert zu tragen. Bereits seit ihrer Jugend ist Kim ein erklärter Fan der Musikerin und hat mit der Neffen-Romanze eine unerwartete Verbindung zu dieser ikonischen Familie offenbart.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Janet und Michael Jackson und Kim Kardashian

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Janet Jackson

Anzeige Anzeige

Anzeige