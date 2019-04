Es wird hektisch für die acht verbliebenen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen! In der kommenden Woche steht für Sarah, Cäcilia und Co. nicht nur das nächste Casting und ein Shooting in luftiger Höhe auf dem Plan – sie müssen zusätzlich auch noch eine Choreografie einstudieren und sich als Dragqueens auf der Bühne beweisen. Vor allem für den Feinschliff an der Performance bleibt da am Ende nur wenig Zeit. Perfektionistin Vanessa hat damit ganz besonders zu kämpfen: Folgt nun die erste schwerwiegende Herausforderung für die Favoritin?

Im Teaser zur kommenden Episode ist bereits zu sehen, wie Heidi Klums (45) Schützlinge ihre Tanzschritte für den Dragqueen-Auftritt einstudieren wollen – dann werden jedoch alle zu einem wichtigen Casting eingeladen. Eindeutig zu viel für Vanessa, die offenbar eine der schwersten Choreografien abbekommen hat: "Wann dürfen wir unsere Choreo nochmal einstudieren? Ich bin echt sauer", fragt sie aufgebracht und hält ihren Mittelfinger in Richtung Kamera. Zudem stellt sie verzweifelt im Interview über sich selbst fest: "Eine Vanessa kommt an ihre Grenzen, wenn sie einfach weiß, dass es zeitlich knapp wird."

Die 22-Jährige wird mit Konkurrentin Simone auf der Bühne auftreten – beide mimen zusammen mit einer Dragqueen Britney Spears (37). Der Trailer verrät außerdem, dass Heidi von einigen Performances nicht gerade begeistert ist. Vanessas Auftritt könnte einer davon gewesen sein: "Ich hoffe natürlich nicht, dass ich wackel, wobei ich sagen muss, dass ich davon ausgehe", gibt sie in einem Ausschnitt resigniert zu. Dabei schien sie bisher alle Challenges mit Bravour und Leichtigkeit zu meistern – sie sahnte auch die meisten Jobs ab und durfte die Modelmama sogar zur amfAR-Gala begleiten.

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa im April 2019

Anzeige

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Simone

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de