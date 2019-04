Aus ihrem Schweiß-Fauxpas hat DSDS-Kandidatin Alicia-Awa Beissert gelernt! Am kommenden Samstag steht die 21-Jährige im Finale der Castingshow – nach ihrem Auftritt in der zweiten Motto-Show hatte sie mit einer bestimmten Aussage für hitzige Diskussionen gesorgt. Bei ihrer Performance von "It's Raining Men" stand die Sängerin mit der Stripper-Truppe SixxPaxx auf der Bühne. Hinterher erwähnte Alicia im Gespräch mit ihrem Coach Juliette Schoppmann (39), dass die leicht bekleideten Herren nach Schweiß gerochen hätten. Gegenüber Promiflash ist sich Alicia nun sicher: So unüberlegt wird sie sich ab jetzt nicht mehr äußern!

"Ich habe es ja auch so gesagt, deswegen bin ich selbst schuld. Ich habe aus diesem Fehler gelernt", gibt der Bühnenstar im Gespräch mit Promiflash zu und ergänzt: "Letzte Woche habe ich beim Interview mit Juliette über jeden Satz nachgedacht, den ich gesagt habe." Sie habe einfach nicht daran gedacht, dass ihr Schweiß-Zitat negativ aufgefasst werden könnte. Als sie hinterher die Nachrichten über sich las, sei sie geschockt gewesen und habe ein schlechtes Gewissen bekommen. "Ich habe mich natürlich direkt bei den SixxPaxx entschuldigt und die haben gesagt, dass alles gut ist", so Alicia. "Dann hatte ich wirklich ein ruhigeres Gefühl, weil ich mir gedacht habe, ich lasse die Leute jetzt reden."

Trotz des Interview-Ausrutschers gilt Alicia als absolute Favoritin auf den DSDS-Sieg – immerhin hat sie die größte Fan-Gemeinde im Rücken: Mittlerweile folgen dem jungen Talent 290.000 Menschen auf Instagram. Davon können ihre Konkurrenten nur träumen. Joana Kesenci, Nick Ferretti und Davin Herbrüggen besitzen zusammengerechnet nicht so viele Abonnenten wie die 21-Jährige.

