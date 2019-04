Das geht Willi Herren (43) entschieden zu weit! Seit einigen Tagen ist zwischen dem Schlagerstar und Entertainerin Désirée Nick (62) ein heftiger Streit entflammt: Über die sozialen Medien machten beide Parteien deutlich, was sie voneinander halten – als Konsequenz soll die Schauspielerin von Willis Fans kürzlich sogar Morddrohungen erhalten haben. Doch was sagt der Sänger selbst zum neuesten Ausmaß des Streits? Auf Nachfrage von Promiflash zeigte sich der 43-Jährige regelrecht geschockt!

"Mit Morddrohungen ist niemals zu spaßen. Wenn Désirée eine erhalten hat, ist das natürlich das Allerletzte", fand der gebürtige Kölner gegenüber Promiflash deutliche Worte. Natürlich habe Désirée zuvor provoziert. "Aber auf einen ersten Stein darf man nicht mit einem Felsbrocken reagieren, keine Frage!" Es habe ihn sehr gewundert, als er von der Drohung erfahren habe – schließlich schätze der Musiker seine Fans als vernünftig ein und kenne auch viele persönlich: "Desiree soll mir gerne mal den entsprechenden Absender schicken. Dann erkenne ich die Person vielleicht und werde umgehend Maßnahmen ergreifen."

Wie diese Maßnahmen genau aussehen könnten, konkretisierte Willi nicht – er machte jedoch noch einmal deutlich, dass er auf solche Anhänger verzichten könne: "Als Fans sehe ich Menschen, die mich unterstützen und in meinem Sinn handeln. Wer Morddrohungen an Kollegen sendet, den sehe ich nicht als Teil meiner Community an – egal ob sie vorher mehrfach von der Person übel beleidigt worden sind."

ActionPress Désirée Nick im Jahr 2018

Anzeige

ActionPress Willi Herren auf der "Hamburg Olé Party"

Anzeige

ActionPress Willi Herren, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de