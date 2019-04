Jorge Gonzalez (51) zeigt mal wieder seinen eigenen Style! Woche für Woche steht der gebürtige Kolumbianer mit seinen Outfits bei Let's Dance im Mittelpunkt. Ein Highlight in einer der vergangenen Episoden: Der 51-Jährige trug einen Iro aus Kabelbindern. Auch dieses Mal wählte der Juror wieder ein auffälliges Ensemble – und sorgte bei den Zuschauern für einige Lacher: Sie verglichen den Choreografen mit Figuren aus bekannten Kindersendungen!

Die User brauchten nicht lange, um in Netz passende Vergleiche zu ziehen: "Auf den ersten Blick sieht Jorge aus wie Bibo aus der Sesamstraße" und "Au Backe, Jorge hat heute sein Teletubby-Outfit an", schrieben zum Beispiel zwei kreative Zuschauer auf Twitter. Und einer fasste zusammen: "Es ist wirklich so, dass man bei 'Let's Dance' immer glaubt, man sei bei der Comic Con bei der Abstimmung für "Worst Cosplay Costume".

Auch ein weiterer "Let's Dance"-Star kam bei den Fans outfittechnisch nicht gut an: Moderatorin Victoria Swarovski (25) trug ein grünes Kleid, das die User ebenfalls nicht unkommentiert ließen: "Wir hatten Ostern und die Swarovski kommt als Tannenbaum" und "Das Kleid von Swarovski schaut wie ein Tannenbaum aus und oberhalb hat es eine Öffnung, das sind die Christbaumkugeln, glaube ich", lauteten nur zwei Assoziationen dazu im Internet.

Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de