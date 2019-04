Streit um den Ballermann! Seit Neuestem müssen sich die feierwütigen Urlauber auf Mallorca an strenge Regeln halten. Auf den Straßen der Party-Meilen darf kein Alkohol mehr getrunken und keine laute Musik mehr gehört werden. Außerdem müssen die Besucher immer bekleidet sein – für viele Ballermann-Fans eine ziemliche Umstellung. Bei den Schlagerstars der Insel sorgen die neuen Regeln für Meinungsverschiedenheiten: Entertainer Peter Wackel will Mallorca stilvoller machen, für Kollege Tim Toupet (47) ist das ein gehöriger Fehler!

Peter ist das Gesicht der Kampagne "Feiern mit Stil" und wirbt im Netz für weniger Alkohol-Exzesse auf der Sonneninsel. "Ich kann in Köln auch nicht gegen den Dom pinkeln oder in München gegen das Oktoberfest-Zelt. Da kommt sofort die Polizei und zieht mich weg. Und ich denke mal, so wird es hier auch werden", erklärt der "Party, Palmen, Weiber und nen Bier"-Interpret im RTL-Interview. Sein Musiker-Kollege Tim hält von den neuen Benimm-Regeln der Stadtverwaltung hingegen gar nichts: "Ich glaube, dass das vielleicht sogar das genaue Gegenteil verursacht. Dass die Leute sich darüber lustig machen und jetzt richtig Gas geben. Weil Feiern mit Stil wird es hier am Ballermann nie geben."

Tatsächlich macht die neue Verordnung dem Wahl-Mallorquiner sogar ein wenig Angst. Er befürchtet, dass das Party-Paradies am Ballermann dadurch zerstört wird. "Die wollen halt nur noch Golfspieler haben. Die wollen, glaube ich, Leute haben, die hier nur noch einen Prosecco oder einen Hugo für 18 Euro trinken. Ich glaube aber, wenn das umgesetzt wird, dann wird man irgendwann merken, jetzt haben wir hier alles schön, aber es sind keine Leute mehr da", so der Schlagersänger aus Köln.

Instagram / peterwackel_official Peter Wackel im April 2019 in Miami

Anzeige

Instagram / timtoupet Tim Toupet, Oktober 2018

Anzeige

Patrick Hoffmann/WENN.com Tim Toupet bei der ECHO-Verleihung 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de