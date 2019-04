Erst wenige Wochen alt und schon ein kleiner Star! Am 19. März wurde Jessica Simpson (38) zum dritten Mal Mama – Töchterchen Birdie ist quietschfidel und natürlich der ganze Stolz der Sängerin. Schon während der Schwangerschaft hatte sie ihre Fans auf ihren Social-Media-Profilen regelmäßig auf dem Laufenden gehalten. Und auch nach der Geburt muss die Community nicht auf Updates und Co. verzichten. Mit Schnappschüssen der Kleinen hielt sich Jessica zunächst ein wenig bedeckter – doch mit diesem putzigen Pic macht sie das jetzt wohl wieder wett!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Musikerin ein Foto, das von den Usern gleich gefeiert wird. "Diese Wangen", schreibt die 38-Jährige zu dem Bild, auf dem ihr Mädchen verträumt und völlig tiefenentspannt in die Kamera schaut. Innerhalb weniger Stunden wird der Post über 200.000 Mal gelikt und in den Kommentaren schmelzen die Follower nur so dahin. Für Jessica und ihre Tochter hagelt zahlreiche Komplimente und Herzen – eigentlich kein Wunder bei diesem Anblick.

Neben solch zuckersüßen Einblicken gibt Jessica aber auch unverblümte und ehrliche Details ihres Mama-Alltags preis. So sprach sie vor Kurzem ganz offen über die Strapazen einer Geburt und die Schmerzen nach einem Kaiserschnitt. "Dann kommen wir aus dem Krankenhaus nach Hause, müssen uns von der OP erholen und ich habe mein neues Leben als dreifache Mutter und Ehefrau in den Griff zu bekommen", offenbarte sie.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Tochter Birdie

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Februar 2019

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihrem Mann Eric Johnson und den drei gemeinsamen Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de