So sieht man Kim Kardashian (38) nur selten! Die Reality-Queen legt bekanntermaßen sehr viel Wert auf ihr Äußeres und begeistert immer wieder mit luxuriösen Outfits und glamourösen Schnappschüssen auf ihren Social-Media-Accounts. Schlabber-Look und Wuschelhaare? Nicht mit Kim! Aber ab und an mag es auch die dreifache Vollblutmama gemütlich. Dass sie selbst im Jogginganzug eine tolle Figur macht, bewies die Unternehmerin jetzt im Netz: In Kuschel-Socken spielte sie mit Tochter North (5) im Privat-Jet!

Das Jetset-Leben der 38-Jährigen bedeutet für sie auch, ihre drei Kids manchmal alleine lassen zu müssen. Nachdem Kim im Rahmen der Fashion Week in Paris einige Tage ohne ihre Lieblinge unterwegs gewesen war, scheint das Heimweh zu groß gewesen zu sein: Töchterchen North durfte ihre berühmte Mama kurzerhand für einen weiteren Termin begleiten! "Ich vermisse meine Babys! Ich habe North letzte Woche mit nach Montreal genommen", schrieb sie zu einer Instagram-Fotoreihe. Auf den Bildern kuschelt und tobt die Unternehmerin mit ihrer ältesten Tochter und beweist: Ein lässiger Jogging-Anzug und Wollsocken stehen ihr ausgezeichnet. Auf perfekt sitzendes Make-up und Haare konnte Kim dennoch nicht verzichten.

Auch bei der Pariser Modewoche war Kim ein echter Hingucker. Am letzten Tag des Laufsteg-Events stolzierte die Ehefrau von Kanye West (41) in einem Full-Body-Jumpsuit im Leo-Print-Look aus dem Hotel Ritz in Paris. Wie Daily Mail herausgefunden hatte, soll das Outfit – inklusive aller Accessoires – rund 10.000 Dollar (umgerechnet rund 8.840 Euro) gekostet haben.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North West im Privatjet

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Mama-Tochter-Duo, Kim Kardashian und North West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de