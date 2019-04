Wie reagieren Cäcilias Freunde auf den Hype? Die 18-Jährige ist in der Top 10 von Germany's next Topmodel – in der zwölften Folge durften sie und ihre Mitstreiterin Vanessa Modelmama Heidi Klum (45) sogar auf die berühmte amfAR-Gala in New York begleiten. Durch ihre Teilnahme an der Castingshow ist die Freiburgerin mittlerweile eine kleine Berühmtheit: Zuschauer erkennen sie regelmäßig auf der Straße und sprechen sie an – und genau das finden Cäcilias Freunde nicht ganz so cool!

Das plauderte die Model-Anwärterin nun bei GNTM The Talk aus: "Wir gehen in die Stadt oder irgendwohin und auf einmal kommen irgendwelche Leute zu mir und wollen Fotos machen oder sagen zu mir: 'Oh, du bist doch die von GNTM.'" Davon sei ihre Begleitung manchmal genervt und sage dann: "Boah, das ist schon ein bisschen anstrengend", offenbarte die Brünette.

Cäcilia sei sich aber sicher, dass ihre Freunde sich einfach nur daran gewöhnen müssen, dass sie nun eine Person des öffentlichen Lebens ist. "Dann wird das schon irgendwann", meinte sie optimistisch.

Splash News Heidi Klum und die GNTM-Kandidatinnen Cäcilia und Vanessa bei der amfAR-Gala 2019

Anzeige

Instagram / caecilia.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Cäcilia

Anzeige

Instagram / caecilia.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Cäcilia

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Cäcilias Freunde genervt sind, wenn sie auf der Straße von Fans angesprochen wird? Ja, total. Nee, ich verstehe das Problem nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de