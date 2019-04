Sie haut einfach alle um! Eva Longoria (44) zeigt sich auf Social Media nicht nur als glückliche Mutter und postet begeistert Fotos von Baby Santiago, ihrem ersten Kind mit Ehemann José Antonio Bastón (51) – die Schauspielerin scheint sich auch in ihrem After-Baby-Body recht wohl zu fühlen. Stolz präsentiert sich Eva rund zehn Monate nach der Geburt ihres Kindes im Familienurlaub auf der Karibikinsel Saint-Barthélemy. Mit einem Schnappschuss im Bikini am Pool flasht sie jetzt auch ihre Fans.

Mit dem Wort "Sonnenuntergänge" betitelt der Ex-Desperate Housewives-Star sein Instagram-Pic, das sie am Pool kurz vor Sonnenuntergang zeigt. Nur mit einem roten Bikini bekleidet deutet Eva auf dem Foto einen Sprung ins Wasser vor ihr an. "Du bist bewundernswert, Eva", schreibt eine Userin daraufhin in den Kommentaren zu der Aufnahme. Eine andere fragt: "Wie bist du nur das Gewicht nach der Schwangerschaft losgeworden? Wir brauchen dein Geheimnis! Du siehst toll aus!" Wiederum eine andere Followerin bemerkt: "Du siehst wundervoll aus nach dem Baby! All das Training!"

Dieser Kommentar liefert vielleicht auch den entscheidenden Hinweis: Schon vor ihrer Schwangerschaft zeigte sich die 44-Jährige immer wieder sportlich und hielt ihre Follower mit Bildern aus dem Fitnessstudio auf dem Laufenden. Seit der Geburt ihres Kindes ist Evas Feed allerdings eher mit Baby-Fotos gefüllt. In ihren Storys lieferte sie zuletzt einen Einblick, wie ihr Sohn zum ersten Mal einen Crêpe verspeist.

Instagram / evalongoria Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago Enrique Bastón

Instagram / evalongoria Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago Enrique

Getty Images Eva Longoria beim Art Basel Miami Beach

