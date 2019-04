Das gab's in der Geschichte von Deutschland sucht den Superstar noch nie! Heute Abend entscheidet sich, wer als Sieger aus der erfolgreichen Kult-Castingshow hervorgeht. Auf einen der Finalisten Davin Herbrüggen, Alicia-Awa Beissert, Nick Ferretti und Joana Kesenci wartet allerdings nicht nur der Titel und die Summe von satten 100.000 Euro: Zum allersten Mal bekommt der Gewinner sogar einen Pokal überreicht!

Erster Platz, dicker Scheck – und Trophäe! Für einen der vier Final-Kandidaten geht an diesem Samstag ein Traum in Erfüllung. Sie alle wollen Deutschlands nächster Superstar werden. Zwar wird der glückliche DSDS-Champ dieses einmalige Abenteuer vermutlich so schnell nicht vergessen – beim Blick auf den großen, goldenen und glänzenden Pokal, der an diesem Samstag erstmalig verliehen wird, dürfte das aller Voraussicht nach niemals passieren!

Eines bleibt jedoch nach wie vor gleich: der Ablauf der Live-Sendung. In der ersten Rund geben die Kandidaten ein Cover zum Besten. Anschließend, in Runde zwei, präsentieren sie ihre jeweiligen eigenen Songs.

Alicia-Awa Beissert, Nick Ferretti, Davin Herbrüggen und Joana Kesenci im April 2019 bei DSDS

Der DSDS-Pokal im Finale 2019

Joana Kesenci bei DSDS

