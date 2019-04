Wer wird am Samstag zum DSDS-Sieger? Joana Kesenci, Davin Herbrüggen, Nick Ferretti und Alicia-Awa Beissert wollen sich jeder nicht nur ihren Superstar-Traum erfüllen, sondern auch die 100.000 Euro Preisgeld sowie den Vertrag beim Plattenlabel Universal Music abstauben. Im Finale des Castingformats performen die Vier auch erstmals ihre eigenen Final-Songs, die schon ab Freitag auf allen Musikplattformen zum Download bereitstehen. Gegenüber Promiflash erzählen die Kandidaten, welche Gefühle sie mit ihren Liedern verbinden.

Davin schwärmt im Promiflash-Interview in den höchsten Tönen über seinen Track "The River“: "Der Song ist wirklich wunderschön und beschreibt, was jeder schon mal erlebt hat, auch was ich erlebt habe. Es dreht sich um das Thema Liebe. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Ballade, sondern schon ein bisschen flott." Der Krankenpfleger gibt zu, dass er in Liebes-Angelegenheiten auch schon viel Pech gehabt hätte und glaubt, dass sich viele mit den Zeilen identifizieren könnten.

Bei Alicia-Awa geht es weniger um Herzschmerz. Die Beauty freut sich im Gespräch mit Promiflash über ihren aufheiternden Song: "Bei 'Good Things’ bekommt man hoffentlich gute Laune. Man möchte tanzen! Das passt jetzt einfach zum Sommer. Es ist das perfekte Lied für diese Stimmung."

Auch Nicks Track soll man am besten hören, während man die Sonne genieße. Der 29-Jährige vergleicht "Anyone Else" gegenüber Promiflash nämlich mit den Feel-Good-Hits von Ed Sheeran (28). Seine Fans dürfen sich auf eine besonders schwungvolle Final-Performance freuen. "Bei diesem Lied muss ich mich tatsächlich auf der Bühne bewegen, was für mich ganz neu ist", verrät der mallorquinische Straßenmusiker.

"Like a Fool" heißt schließlich der Titel, den die erst 17-jährige Joana ihren Final-Song nennen darf. "In dem Song geht es darum, dass ein Mädchen verliebt ist. Sie erzählt, was die Liebe mit ihr macht und dass sie nicht wusste, dass Liebe blind macht", offenbart das DSDS-Küken im Gespräch mit Promiflash. Sie denke, dass der Song gut bei den Zuschauern ankommen werde, weil jeder schon mal in so einer Situation gewesen sei.

TVNOW / Gregorowius Davin Herbrüggen im April 2019 bei DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius Alicia-Awa Beissert im April 2019 bei DSDS

TVNOW / Gregorowius Nick Ferretti im April 2019 in Köln

TVNOW / Gregorowius Joana Kesenci bei DSDS

TVNOW / Gregorowius Joana Kesenci und Nick Ferretti im April 2019 bei einem Duett



