Kann Alicia-Awa Beissert etwa ausschließlich mit ihrem Aussehen punkten? Die 21-Jährige steht heute Abend im großen Finale von Deutschland sucht den Superstar und kämpft um den Titel. Für ihre Social Media-Gemeinde dürfte Alicia wohl schon gewonnen haben – sie hat die meisten Follower der Finalisten auf Instagram vorzuweisen. Doch kann auch ihr Gesang überzeugen? Denn wie so häufig bekam Alicia auch heute von den Juroren fast nur Komplimente für ihre Optik.

Ihre Darbietung von Alicia Keys (38)' "Girl On Fire" kam nicht nur beim Publikum an. Vor allem DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (65) schien ganz hin und weg gewesen zu sein – vor allem von ihrem knallroten Glitzerkleid! "Optisch war der Auftritt ne Bombe, du hast das klasse rüberbekommen", lobte der Poptitan Alicias sexy Performance und legte sogar noch nach: "Die Optik war besser als der Gesang, aber insgesamt war das klasse."

Auch seine Jurykollegen bezogen sich bei ihrem Urteil weniger auf die Stimmqualität. Während Sänger Pietro Lombardi (26) lediglich ein: "Ich war selber im Finale und 'this Girl is on Fire'", zum Besten gab, schwärmte Let's Dance-Tanzprofi Oana Nechiti (31): "Du hast eine Macht auf der Bühne, ich bin immer wieder froh, das zu sehen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn alle deine Follower heute für dich anrufen."

Getty Images Dieter Bohlen beim Finale von DSDS 2019

Getty Images Joana Kesenci, Alicia-Awa Beissert, Davin Herbrüggen und Nick Ferretti beim DSDS-Finale

TVNOW / Stefan Gregorowius Alicia-Awa Beissert im April 2019 bei DSDS

