Brenda kommt zurück auf die Bildschirme! Ende vergangenen Jahres wurde bekannt gegeben, dass Beverly Hills, 90210 ein Revival bekommen wird. Seitdem fragen sich die Fans des Serien-Hits der Neunziger, welcher ihrer Lieblinge wieder mit dabei sein wird. Nachdem bereits Brian Austin Green (45), Jennie Garth (47), Tori Spelling (45), Ian Ziering (54) vergangenen Monat bei einem Meeting mit einem Produzenten des Projektes gesehen wurden, steht nun fest: Auch Shannen Doherty (48) wird in ihre alte Rolle der Brenda Walsh schlüpfen!

Diese freudige Nachricht verkündete die 48-Jährige jetzt auf Instagram: "Ja, es ist offiziell. Die eigentliche Frage ist, werden wir immer noch diese Outfits rocken." Das dazugehörige Foto zeigt den Cast in den Neunzigern am Strand. Shannen wird nicht nur in der Serie mitspielen, sondern laut Fox News sogar an der Produktion mitwirken. Noch in diesem Sommer soll die sechsteilige Drama-Serie ausgestrahlt werden.

In den Kommentaren zeigten sich ihre Fans total aus dem Häuschen von dieser News. "Ich bin so aufgeregt. Ich hatte es mir nicht angeschaut, wenn du nicht dabei gewesen wärst", meinte beispielsweise ein Fan. Freut ihr euch, dass Shannen in ihre alte Rolle schlüpft? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Shannen Doherty bei einem Event, 2014

Wiese/face to face Der "Beverly Hills, 90210"-Cast

Shannen Doherty in ihrer Rolle der Brenda von "Beverly Hills, 90210" Shannen Doherty in ihrer Rolle der Brenda von "Beverly Hills, 90210"

