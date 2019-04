Fabian Nickel und Ziania Rubi sind nach ihrer Teilnahme bei Temptation Island noch immer glücklich! Bei dem Flirt-Format wollten die beiden ihre Beziehung testen und in der Tat wurde ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt: Auf der Fremdgeh-Insel kam die Bürokauffrau ihrem Ex Alex Storm ziemlich nahe. Trotzdem blieben Fabian und Ziania ein Paar – und das hat sich bis heute nicht geändert, wie das Male-Model nun unmissverständlich klargestellt hat!

Zu einem neuen Pärchenfoto auf Instagram schrieb Fabian: "Mit dir an meiner Seite, ein Leben lang. Sie wollten uns fallen sehen, doch haben es nicht geschafft. Sie haben Lügen verbreitet, aber sind gescheitert." Der 27-Jährige beschrieb sich und seine Freundin als Einheit. Das Paar wolle den Usern mit seiner Geschichte zeigen, dass man zusammenhalten sollte – "egal ob Single oder Paar, lasst euch nicht unterkriegen", meinte er.

Die Fans stimmten Fabi in den Kommentaren zu. Unter einem älteren Post hatte er bereits erzählt, dass er viele böse Nachrichten über seine Partnerin nach ihrer "Temptation Island"-Zeit erhalten habe. Aktuell urlauben die Turteltauben in New York – und wie ihre Fotos beweisen, genießen sie dort ihre Zweisamkeit.

Instagram / zianiarubi Ziania Rubi und Fabian Nickel, "Temptation Island"-Kandidaten 2019

Instagram / zianiarubi Ziania Rubi und Fabian Nickel in Mexiko

Instagram / fabian.nckl Ziania Rubi und Fabian Nickel in New York

