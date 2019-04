Zweifelhafte Ehre für den DSDS-Kandidaten Davin Herbrüggen! Der 20-Jährige ist momentan in heller Vorfreude – denn am Samstag steht er zusammen mit Nick Ferretti, Joana Kesenci und Alicia-Awa Beissert im diesjährigen Finale der Castingshow. Im Laufe der Staffel wurde der Nachwuchssänger bereits zu einem kleinen Star, auf Social Media folgen dem Hottie über 57.000 Fans. Und manche von ihnen wollen Davin offenbar mit besonderen Fotos eine Freude machen: Er bekam etliche Fuß-Pics geschickt!

"Das ist eine kranke Story. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die Fußfetischisten sind und auf Füße stehen. Da ist man bei mir total an der falschen Adresse", stellt Davin jetzt im Promiflash-Interview klar. Die Schnappschüsse seien bei ihm ungefragt eingetrudelt. Seiner Vermutung nach würden viele Follower denken, dass er diese Körperteile sexy findet. Dem ist allerdings nicht so: "Weil, ich finde Füße jetzt nicht unbedingt so erotisch."

Das sei allerdings nicht der einzige seltsame Moment gewesen, wie Davin weiter verrät. In seinem Posteingang landen auch andere Nachrichten, die er nicht unbedingt gutheißt. "Man kriegt tatsächlich krasse Bilder geschickt, wo man besser nicht drüber reden sollte. Die werden dann auch sofort aus meinem Chatverlauf entfernt", verrät der Showkandidat. Dabei würde es sich beispielsweise um Date-Anfragen handeln, auf die sich der Oberhausener aber nicht einlassen möchte.

TVNOW / Gregorowius Nick Ferretti, Alicia-Awa Beissert, Davin Herbrüggen und Joana Kesenci im April 2019

Anzeige

Instagram / davinherbrueggen Davin Herbrüggen, DSDS-Kandidat

Anzeige

Instagram / davinherbrueggen Davin Herbrüggen, DSDS-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de