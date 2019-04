Oana Nechiti (31) prophezeiht ihr eine rosige Zukunft! Am Samstagabend stand Alicia-Awa Beissert im großen Finale der 16. Staffel von Deutschland sucht den Superstar – den Sieg schnappte sich aber Altenpfleger Davin Herbrüggen. Obwohl es in der Casting-Show nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat, verriet Jurorin Oana nun gegenüber Promiflash: Sie ist davon überzeugt, dass die 21-Jährige ganz groß rauskommen wird!

"Alicia war eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nach der ersten Ausstrahlung schon ein Star. Das wird immer so bleiben", ist sich die Tanz-Expertin am Promiflash-Mikrofon sicher. Vom Potential der jungen Künstlerin scheint die Jurorin felsenfest überzeugt zu sein: "Ich glaube, Alicia wird sowieso eine große Karriere haben. Das habe ich schon in Thailand gesagt, mit oder ohne DSDS." Die Casting-Show sei für die Popsängerin vielmehr eine super Vorbereitung gewesen – auf all das, was noch komme. Darüber hinaus sei die ehemalige Let's Dance-Tänzerin sehr gespannt, wo man die Musikerin demnächst verfolgen könne: "Man muss einfach mehr von ihr erfahren. So eine wunderbare Frau – das sieht man nicht oft."

Auch wenn ihre persönliche Favoritin die Staffel letztendlich nicht gewinnen konnte, freute sich die Rumänin dennoch über ein Detail, das vor allem ihre Jury-Kollegen betraf: "Nur nebenbei: Ich bin die einzige Jurorin, die noch eine Kandidatin mit der goldenen CD im Finale hatte. Als Neuling bin ich schon echt stolz."

ActionPress Alicia-Awa Beissert im Duett mit dem späteren Sieger Davin Herbrüggen

ActionPress Alicia-Awa Beissert in der zweiten Live-Show der 16. Staffel von "DSDS"

ActionPress Oana Nechiti, "DSDS"-Jurorin

