Nun bricht auch Regina Luca (30) ihr Schweigen! Nachdem die Fans Kerstin Ott (37) endlich erhört und die Sängerin bei Let's Dance am Freitag rausgewählt hatten, hagelte es für sie ordentlich Kritik. Selbst Joachim Llambi (54) konnte sich nicht beherrschen und fand das Verhalten der Musikerin in der vergangenen Show unakzeptabel. Während Kerstin einfach nur erleichtert war, kommende Woche nicht mehr aufs Parkett zu müssen, nahm die Entscheidung ihre Tanzpartnerin Regina sichtlich mit. Nun meldet sich die Tänzerin erstmals selbst nach dem Exit zu Wort.

"Dieses Jahr war es eine tolle, unvergessliche und sehr emotionale Reise bei 'Let's Dance"", beginnt Regina ihren Post auf Instagram. Dazu teilt sie ein Video, das die schönsten Momente der beiden Frauen zusammenfasst. "Ich durfte nicht nur eine tolle Powerfrau und ihre wunderbare Familie kennenlernen, sondern habe auch wahre Freunde gewonnen und das ist am Ende das, was zählt", schwärmt Regina weiter und macht damit deutlich, dass zwischen ihr und Kerstin alles bestens ist.

Ob sie mit diesen liebevollen Zeilen den Kritikern womöglich den Wind aus den Segeln nimmt? Zahlreiche Zuschauer fanden Kerstins Jubel bei der letzten Entscheidung unangebracht und respektlos ihrer Trainerin gegenüber. Während die "Die immer lacht"-Interpretin begeistert die Arme in die Luft streckte, als ihr Name fiel, kämpfte Regina sichtlich mit den Tränen. Auch in ihrer Instagram-Story jubelte Kerstin kurz danach weiter – doch das scheint der "Let's Dance"-Profi seinem Schützling alles andere als übelzunehmen.

Getty Images Kerstin Ott und Regina Luca bei "Let's Dance", Folge fünf

Getty Images Regina Luca und Kerstin Ott kurz nach ihrem "Let's Dance"-Aus

Getty Images Regina Luca und Kerstin Ott bei "Let's Dance"

