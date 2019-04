Darauf mussten die Fans von Bruce Springsteen (69) lange warten! Fünf Jahre nach seinem letzten Studioalbum soll im Juni endlich das neue Album "Western Stars" erscheinen. Nach seiner Beichte über psychische Probleme, Selbstmordgedanken und Zusammenbrüche vor rund einem Jahr endlich mal wieder positive News des Musikers – die erste Singleauskopplung ist bereits am Freitag erschienen: Wie klingt der neue Sound der Rocklegende?

Bei "Hello Sunshine" handelt es sich um einen melancholischen, Country-beeinflussten Song, in dem der Amerikaner seine depressive Phase zu verarbeiten scheint. Zu sanften Streichern singt er etwa übersetzt: "Weißt du, ich habe immer eine einsame Stadt geliebt. Diese leeren Straßen, niemand in der Nähe." Besonders Fans des jungen Bruce können gespannt auf die neue Musik sein: "Dieses Album ist eine Rückkehr zu meinen Soloaufnahmen mit charakterstarken Songs und mitreißenden, filmischen Orchesterarrangements", preiste Bruce seine insgesamt 13 neuen Songs auf Twitter an.

Sein 19. Album sei ein echtes Schmuckstück, schwärmte der 69-Jährige weiter. Ob er mit seinen neuen Songs auch auf Tour gehen wird, steht aktuell noch nicht fest. Seid ihr gespannt auf Bruce' Album "Western Stars"? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Bruce Springsteen, Sänger

Getty Images Bruce Springsteen bei den Tony Awards 2018

Getty Images Bruce Springsteen, Musiklegende

