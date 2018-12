Diese Seite von Bruce Springsteen (69) kannte bisher kaum jemand! Bereits 2016 überraschte der Sänger seine Fans mit seiner ehrlichen Autobiografie "Born to Run". Darin verriet er, dass er bereits seit Jahren an Depressionen leidet. Jetzt lüftete der "Born in the USA"-Interpret aber noch mehr Geheimnisse aus seinem Privatleben: Er sprach in einem überraschend offenen Interview über psychische Probleme, Selbstmordgedanken und Zusammenbrüche!

Gegenüber dem Magazin Esquire gestand The Boss jetzt, dass er schon seit einigen Jahren mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Dadurch erlitt er bereits zwei schwere Nervenzusammenbrüche, den ersten im Alter von 32 Jahren, den zweiten etwa 30 Jahre später. In dieser Zeit habe Bruce zwar nie einen Selbstmordversuch unternommen, aber oft daran gedacht. "Ich habe mich schon mal schlecht genug gefühlt, um zu sagen, 'Ich weiß nicht, ob ich so weiterleben kann.' Es war, als wäre ich in dieser Box, aus der ich nicht herausfinden konnte und in der meine Gefühle so überwältigend unangenehm waren", erklärte er. Mittlerweile geht es dem 69-Jährigen zwar besser, dafür muss er allerdings eine Vielzahl an Medikamenten einnehmen.

Bruce ist sich sicher, dass seine Probleme etwas mit dem schlechten Verhältnis zu seinem Vater zu tun haben. Der habe ihn als Kind nämlich nie so akzeptieren können, wie er war. "Er war sehr unzufrieden damit, wie ich war. Es ist eine Lebensaufgabe, das zu verarbeiten", meinte er über die schlechte Vater-Sohn-Beziehung.

