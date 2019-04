Niedliches Mama-Tochter-Planschen! Teresa Palmer (33) ist am 12. April zum dritten Mal Mutter geworden. Stolz präsentiert sie ihre Mutterschaft mit Tochter Poet Lake, ihr drittes gemeinsames Kind mit Regisseur Mark Webber (38), auch in den sozialen Medien und auf ihrem Videoblog und lässt ihre Fans so an ihrem Leben teilhaben. In einem ihrer letzten Posts zeigt sich die Schauspielerin zusammen mit ihrem Neugeborenen nackt in der Badewanne!

Auf dem Foto auf ihrem Blog Your Zen Mama, drückt Teresa ihre kleine Tochter liebevoll an ihre nackte Brust. In einem kurzen Clip dazu erklärt sie, dass sie sich gesegnet fühlt, so eine tolle Familie zu haben. Über ihre Prinzessin sagt sie: "Sie ist so schön und so süß, ich bin so glücklich." Außerdem sei sie sehr froh zu sehen, wie gut ihre Söhne Bodhi Rain und Forest Sage und auch Stiefsohn Isaak bereits mit dem Baby auskommen würden. "Und ich liebe die Jungs so sehr. Sie alle zusammenzuhaben und zu sehen, wie sie mit ihr interagieren." Teresa erklärt glücklich: "Das ist göttlich."

In einem weiteren Post teilte die 33-Jährige ihren Blog-Lesern in einem Eintrag außerdem mit, dass ihre Prioritäten sich stark verschoben hätten, seit sie Mutter geworden ist. "Meine Bedürfnisse sind jedenfalls stark in den Hintergrund geraten, seit ich Mama bin, da es so viele Menschen gibt, auf die ich aufpasse", schreibt sie. Teresa und Ehemann Mark würden immer wieder versuchen, Zeit für sich zu finden, wenn die Kinder einmal nicht da sind.

Instagram / teresapalmer Teresa Palmer mit ihrer Tochter Poet

Getty Images Mark Webber und Teresa Palmer bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

Getty Images Teresa Palmer, Schauspielerin

