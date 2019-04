Da war was los im großen Finale von den DSDS! Am Samstagabend wurde der Sieger der 16. Staffel der Castingshow bestimmt. Dabei fiel die Wahl des Publikums auf Davin Herbrüggen. Der sympathische Altenpfleger sicherte sich den Großteil der Stimmen und durfte sich über eine riesige Trophäe plus fettem Preisgeld freuen. Doch bei all dem Spektakel entging den Fernsehzuschauern einiges: Denn das Studiopublikum wurde nicht nur von Chef-Juror Dieter Bohlen (65) bestens unterhalten.

Promiflash war live vor Ort und konnte bereits zum Warm-up vor der Sendung einen ungewöhnlichen Auftritt bewundern. Comedian Chris Tall (27) trat als Spaßkandidat vor die Jury, gab eine humorvolle "Ave Maria"-Variante zum Besten und holte sich viermal ein Nein ab. Zu Beginn der TV-Übertragung sorgte dann Poptitan Dieter höchstpersönlich für Stimmung im Saal. Er animierte das Publikum zum Mitklatschen und hätte wohl nicht besser gelaunt sein können. Auch seine Kollegen waren gut aufgelegt und schossen in den Werbepausen mit ihren Fans diverse Selfies. Die Top Ten des Formats amüsierte sich derweil in seinem eigenen VIP-Bereich. Vor allem Alicia-Awa Beissert und Momo Chahine waren dabei weiterhin unzertrennlich.

Die anschließende Aftershow-Party war gespickt mit hochrangingen Gästen aus der DSDS-Vergangenheit: Alphonso Williams, Prince Damien (28) oder auch Menderes (34) feierten zusammen mit Pietro Lombardi (26) und dessen Kumpel Giovanni Zarrella (41). Sogar Let's Dance-Star Oliver Pocher (41) schaute samt Freundin vorbei – und Jury-Dame Oana Nechiti (31) turtelte mit ihrem Verlobten Erich Klann (32).

Getty Images Die Finalisten und DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen

Anzeige

Getty Images Kandidaten im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi auf der Aftershow-Party von DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de