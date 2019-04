Harsche Kritik für Angelina Jolie (43)! Die Scheidung von Brad Pitt (55) ist mittlerweile so gut wie durch. Wegen einer Sonderregelung vor Gericht wurde der Beziehungsstatus der beiden Sechsfach-Eltern bereits wieder auf "Single" geändert. Nun versuchen beide sich wieder in ein gutes öffentliches Licht zu rücken. TV-Persönlichkeit und Model Caprice Bourret (47), die das Ex-Paar vor Jahren kennenlernen durfte, könnte dieses Bild mit ihrer Aussage nun aber beeinflussen: Während Caprice Brad mit Lob überhäufte, hatte sie für Angelina nur Beleidigungen übrig.

Wie die Schauspielerin dem New Magazine erklärte, hatte sie sowohl mit Brad als auch mit Angelina bereits eine Verabredung zum Abendessen. Während sich der Hollywood-Schönling während des Dinners als gesprächig und offen gezeigt habe, beleidigte Caprice dessen Ex-Frau in dem Interview. "Ich hatte Dinner mit Brad Pitt und Angelina Jolie, getrennt voneinander. Ich kann mich jedoch nicht mehr erinnern, ob sie zu diesem Zeitpunkt schon verheiratet waren", sagte das Model. "Brad war toll, Angelina war eine Bitch. Sie hat den ganzen Abend über kein Wort gesagt und hat nur in die Leere gestarrt", erzählte Caprice weiter. Angelinas Persönlichkeit sei "wirklich furchtbar".

Neben diesen beleidigenden Worten fällte Caprice außerdem ein Urteil über die Ehe von Brangelina. Der 55-jährige Brad habe viel besser zu seiner damaligen Ex-Frau gepasst, so ihre Meinung: "Brad ist so ein toller Kerl und definitiv eher ein Mann für Jennifer Aniston", stellte die Blondine klar. Brad und Jennifer heirateten im Jahr 2000 und trennten sich fünf Jahre später.

Getty Images Caprice Bourret, Schauspielerin und Model

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston im September 2004

