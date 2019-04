Auf diesen Moment hat Marnie Simpson (27) wohl lange gewartet! Das Geordie Shore-Sternchen erlangte vor allem Bekanntheit als echtes Party-Luder inklusive zahlreicher Alkohol-Eskapaden. Doch mit diesen Zeiten scheint die junge Frau nun endgültig abschließen zu wollen. Seit einiger Zeit befindet sie sich in einer glücklichen Beziehung mit Casey Johnson, die jetzt noch deutlich ernster wird: Marnie gab bekannt, dass sie ihr erstes Baby erwartet!

Gegenüber dem OK! Magazine ließ das Paar die Bombe platzen: Sie werden bald den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen können. Die Brünette ist sogar bereits im vierten Monat schwanger – und der Geburtstermin bereits für den 16. Oktober 2019 berechnet. Der werdende Papa kann sein Glück kaum fassen und verriet im Interview: "Ich glaube nicht, dass du jemals bereit bist, bis es dann passiert, aber wir freuen uns so. Es fühlt sich großartig an."

Eine besondere Überraschung ist das wohl auch für die Bald-Mama. Die hatte nämlich Angst, gar nicht mehr schwanger werden zu können. Der Grund? "Weil ich 'Geordie Shore' mitgemacht habe, war ich überzeugt davon, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann wegen des hohen Alkohol-Konsums", äußerte sie gegenüber der Zeitschrift.

Instagram / marns Marnie Simpson im April 2019

Instagram / caseycodyj Marnie Simpson und ihr Freund Casey

Jeff Spicer / Freier Fotograf / Getty Images Marnie Simpson vor der Radge Academy in London

