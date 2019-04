Steht Gerda Lewis (26) auf den aktuellen DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen? Schon seit Beginn der 16. Staffel der Casting-Show unterstützte die Ex-GNTM-Kandidatin den Nachwuchssänger aus Oberhausen öffentlich. Von der Stimme des 20-Jährigen war die Schönheit sofort begeistert und rührte für ihren Liebling in den sozialen Medien Woche für Woche fleißig die Werbetrommel. Nachdem sich Davin nun tatsächlich den Titel sichern konnte, darf Gerda sogar in seinem ersten Musikvideo mitspielen. Ob zwischen den beiden inzwischen vielleicht mehr läuft? Am Set stellte Gerda nun klar, wie sie zu Davin steht.

Wie es scheint, wurde Gerda die Frage nach ihrer Beziehung zu dem charmanten Altenpfleger auch vonseiten ihrer Followern bereits des Öfteren gestellt. In ihrer Instagram-Story sprach die Influencerin nun nämlich Klartext. "Ich wollte eine Sache loswerden", begann die Kölnerin. "Davin und ich sind weder zusammen, noch läuft bei uns irgendwas." Stattdessen seien die zwei einfach nur Freunde – und daran werde sich auch nie etwas ändern, fügte das Fitness-Model hinzu.

Ob Davin das genauso sieht wie sein berühmtes Fangirl? Immerhin musste er gegenüber Promiflash bereits gestehen, dass er von der Aufmerksamkeit der Blondine zu Beginn vollkommen überwältigt war. "Die Gerda ist einfach eine bildhübsche Frau und das ehrt mich voll, dass ich mit so einer hübschen Frau schreibe", hatte er im Interview von seiner prominenten Unterstützerin geschwärmt.

Instagram / gerda.jlewis Davin Herbrüggen und Gerda Lewis beim Musikvideodreh

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis & Andreas Rentz/Getty Images Gerda Lewis und Davin Herbrüggen

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Davin Herbrüggen und Gerda Lewis auf der DSDS-Aftershow-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de