Der neue Superstar Davin Herbrüggen bekommt Promi-Support! Am vergangenen Samstag gewann der charmante Altenpfleger aus Oberhausen Deutschlands bekannte Castingshow DSDS. Doch Zeit zum Verschnaufen bleibt ihm auch zwei Tage nach seinem Sieg noch nicht, schließlich dreht Davin aktuell das Musikvideo zu seinem ersten Song "The River". Unterstützung bekommt er dabei von seinem prominenten Fangirl Gerda Lewis (26): Sie wird ihm vor der Kamera zur Seite stehen!

In ihrer Instagram-Story ließ Gerda selbst die Bombe nun platzen. Fröhlich filmte sie sich in der Maske und erklärte: "Ich drehe heute mit Davin sein erstes Musikvideo. Ich habe nämlich die große Ehre, bei ihm mitzuspielen!" Einen kleinen Vorgeschmack auf das Video gab die sportliche Blondine auch gleich noch: Der ganze Clip werde ziemlich rockig, verriet sie weiter. Davin hat die lässige Lederjacke, die er am Samstag im Finale trug, also offenbar gleich anbehalten.

Gerda machte schon von Beginn der 16. Staffel an keinen Hehl daraus, dass Davin ihr absoluter Favorit ist. Woche für Woche bejubelte sie den 20-Jährigen im Netz – und wurde als Dankeschön letztendlich sogar von dem Nachwuchssänger persönlich zum Finale eingeladen. Was sagt ihr dazu, dass Gerda jetzt auch noch in Davins Musikvideo mitspielt?

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis und Davin Herbrüggen beim Musikvideodreh zu "The River"

Getty Images Davin Herbrüggen mit dem Siegerpokal

Instagram / gerda.jlewis Davin Herbrüggen und Gerda Lewis auf der DSDS-Aftershow-Party

