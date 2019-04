Bekommt man Baby Lu bald doch noch zu Gesicht? Seit über einem Jahr sind Cathy (31) und Mats Hummels (30) Eltern eines Sohnes: Der kleine Ludwig (1) ist seither der ganze Stolz des Paares. Besonders Mama Cathy hält ihre Follower darüber nur zu gerne auf dem Laufenden – auch wenn sie den kleinen Mann nie in seiner ganzen Pracht zeigt. Das Gesicht des Babys bleibt bisher ein Geheimnis. Ist das Versteckspiel vielleicht bald Geschichte? Nun gab die Designerin mit einem neuen Foto immerhin einen Teil des Frätzchens preis!

In ihrer Instagram-Story postete die Spielerfrau nun ein zuckersüßes Mutter-Sohn-Selfie! Darauf strahlt Cathy überglücklich in die Kamera und schmiegt ihren Kopf an den ihres Nachwuchses. Und der ist immerhin auch ein wenig erkennbar: Das kleine Öhrchen, die blonden Haare und ein wenig vom Äuglein von Ludwig finden auf dem niedlichen Schnappschuss Platz. Dazu schrieb die Fashion-Expertin schlicht und einfach "Team" – und setzte ein Herz-Emoji dahinter.

Der Einjährige bringt seine berühmte Mutter immer wieder zum Freude-Strahlen: Vor allem ihm beim Heranwachsen zuzusehen ist für Cathy das Größte. Was ihr dabei bisher besonders in Erinnerung blieb? "Dass er 'Mama' gesagt hat und dass er schon fleißig läuft, da bin ich ganz stolz auf ihn", verriet die 31-Jährige erst kürzlich im Promiflash-Interview.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im April 2019

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de