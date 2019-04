Das Ex-Love Island-Sternchen Sabrina R. zieht einen fetten Schlussstrich unter ihre Temptation Island-Teilnahme. Die Blondine wagte sich schon kurz nach ihrem ersten TV-Engagement wieder in eine Kuppelsendung, doch in der Fremdflirt-Show "Temptation Island" war sie nicht wirklich oft zu sehen. Nun offenbarte sie im Netz einen der möglichen Gründe dafür: Sabrina kam mit den anderen Singles offenbar nicht klar – und rechnete nun via Social Media mit ihnen und der Show ab!

In ihrer Instagram-Story nahm Sabi kein Blatt vor den Mund und attackierte ihre einstigen Sendungskollegen. "Ich muss den Leuten erklären, wer überhaupt die Teilnehmer waren, weil die ja auch kein Schwein kennt", begann die 28-Jährige. "Ihr habt ja alle gedacht, ihr werdet danach krassen Fame bekommen. Ist ja leider nicht so gekommen", richtete sie sich amüsiert an ihre Mitkandidaten. Außerdem sei sie während der Dreharbeiten mit keinem der anderen Teilnehmer warm geworden. "Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Menschen auf einem Haufen kennengelernt, mit denen ich einfach so gar keinen Draht hatte", lästerte sie munter weiter.

Doch auch das Konzept der Sendung bekam sein Fett weg. "Was ist das überhaupt für eine Show gewesen?", fragte sich die gelernte Bürokauffrau rückblickend. Ihrer Meinung nach habe "Temptation Island" selbst die Zuschauer nicht wirklich interessiert: "Diese Sendung ist einfach an so vielen Menschen vorbeigegangen. Die ist eigentlich gar nicht der Rede wert", lautete ihr hartes Urteil. Klingt, als würde Sabrina nicht so schnell wieder an einem Reality-Format teilnehmen wollen.

Instagram / sabrinare__ Sabrina R., Ex-"Love Island"-Kandidatin

TVNOW / Sergio del Amo Sabrina, "Temptation Island"-Single 2019

Instagram / sabrinare__ Sabrina, Kandidatin bei "Love Island"

