Dieser Schuss ging wohl nach hinten los! Am 26. April gab es in Washington D.C. Grund zum Feiern: Melania Trump wurde 49 Jahre alt. Natürlich wollte es sich da auch das Weiße Haus nicht nehmen lassen, der Ehefrau von US-Präsident Donald Trump (72) zu ihrem Ehrentag zu gratulieren – und zwar höchst offiziell mit einem Geburtstags-Posting via Twitter. Doch gut gemeint ist bekanntlich nicht immer gut gemacht: Aufgrund einer unglücklichen Bildauswahl bescherte das Posting Melania offenbar mehr Spott als Glück!

Auf seinem offiziellen Twitter-Account veröffentlichte das Weiße Haus anlässlich des Geburtstages der First Lady ein Foto, welches Melania (49) auf einem Sofa sitzend inmitten von Journalisten und Fotografen zeigt, und versah das Ganze mit den Worten "Happy Birthday". Besonders interessant fand die Netzgemeinde aber offenbar, dass das Geburtstagskind auf dem Schnappschuss ganz einsam auf dem Polstermöbel sitzt und dazu auch noch von den unzähligen Presseleuten eiskalt ignoriert wird. "Was für ein entzückendes Bild von Melania und ihrem treuen Gefährten: einem leeren Sofa", witzelte einer der Nutzer über das Foto. Andere User photoshoppten kurzerhand Melanias Gatten Donald oder den russischen Präsidenten Wladimir Putin (66) auf die leeren Sitzflächen.

Andere Nutzer waren in Anbetracht der unglücklichen Bildauswahl hingegen dermaßen verunsichert, dass sie den Schnappschuss für das Werk eines Satiremagazins hielten. Fakt ist jedoch: Bei dem Foto handelt es sich tatsächlich um eine unbearbeitete Aufnahme, die im März bei einem Treffen zwischen Donald Trump und dem tschechischen Premierminister Andrej Babiš entstanden war.

Getty Images Donald Trump und Melania Trump im März 2019 in Washington

Anzeige

Getty Images Donald Trump und Melania Trump im März 2019 in Washington

Anzeige

Getty Images Andrej Babiš, Donald Trump und Melania Trump im März 2019 in Washington

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de