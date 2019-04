Hailey (22) und Justin Bieber (25) räumten endlich mit den Schwanger-Gerüchten auf! Seit das Paar sich im vergangenen Spätsommer still und heimlich das Jawort gegeben hat, wechseln sich Gerüchte um eine vermeintliche Krise und eine Schwangerschaft des Models ab. Im Netz machte sich das Paar nun über einen Schwanger-Beitrag der amerikanischen Presse lustig. In dem Artikel heißt es nicht nur, dass Hailey schwanger sei, sondern auch, dass ihr Liebster ohne sie ausgegangen sei.

Justin veröffentlichte ein Instagram-Video, in dem er einen Artikel mit der Überschrift "Justin Bieber geht aus, während Hailey Baldwin vermutlich schwanger ist" zeigt. Im Hintergrund ist die Stimme der 22-Jährigen zu hören, die scherzhaft sagt: "Wie kannst du es wagen, mich und meinen sehr schwangeren Bauch im Stich zu lassen.... nicht." Damit nahm das Paar nun erstmals Stellung zu den wiederkehrenden Baby-Gerüchten.

Aber noch etwas anderes stieß den Turteltauben in dem Artikel schwer auf: Der Redakteur hatte einen Buchstabendreher in dem Namen des 25-Jährigen und "Beiber" statt "Bieber" geschrieben. "Wie könnt ihr nach all der Zeit meinen Namen falsch schreiben? Haha", machte sich der Kanadier über diesen Fehler lustig.

Getty Images Justin und Hailey Bieber in New York

Getty Images Hailey Bieber, Model

Getty Images Justin Bieber, Sänger

