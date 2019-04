So sieht ein stolzer Vater aus! Wenn Kinder Abschlüsse wie den der Uni in der Tasche haben, platzen Eltern nicht selten vor Stolz. So auch Arnold Schwarzenegger (71) angesichts des Diploms seines Sohnes Joseph. Mit dem feinen Unterschied, dass der 21-Jährige das Ergebnis einer Affäre des Schauspielers mit seiner früheren Haushälterin Mildred Baena ist. Dennoch steht der "Terminator"-Star hinter seinem unehelichen Nachwuchs – und war nun neben seiner Ex-Geliebten bei der Abschlussfeier dabei.

Auf Instagram teilte der frühere Hollywoodstar und Gouverneur von Kalifornien ein Foto von sich und seinem Sohn im Talar der Privatuni Pepperdine. "Herzlichen Glückwunsch, Joseph! Vier Jahre harte Arbeit im Business-Studium an der Pepperdine University und heute ist dein großer Tag! Du hast dir alle Feierlichkeiten verdient und ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich!", schrieb der ehemalige Action-TV-Held dazu. Neben ihm war zwar auch Josephs Mutter Mildred zu Gast, doch ein Dreierbild von ihr mit ihrem Spross und Arnold gab es nicht.

Der viel beschäftigte Papa hatte an diesem Wochenende übrigens noch mehr Termine. Seine Tochter Katherine (29) – aus seiner Ehe mit Maria Shriver (63) – feierte am Samstag ihren Junggesellinnenabschied im Hause ihrer Mutter. Dort schaute Arnie, der bald Chris Pratt (39) als Schwiegersohn haben wird, dann auch noch vorbei.

SplashNews.com Mildred Baena und ihr Sohn Joseph, Mai 2011

Getty Images Arnold Schwarzenegger auf der CinemaCon 2019 in Las Vegas

Getty Images Arnold Schwarzenegger und seine Tochter Katherine bei einem Event in Los Angeles

