Sie hat sich unters Messer gelegt! Janine Kunze (45) ist derzeit in dem neuen RTL-Format "Vorher Nachher – Dein Moment" zu sehen, in dem sie Menschen auf ihren Weg in ein neues Leben begleitet. Dabei steht sie unter anderem auch Teilnehmern zur Seite, die sich einem kompletten Makeover unterziehen. Wie die 45-Jährige selbst zum Thema Beauty-OPs steht, hat sie nun in einem Interview verraten – und dabei auch ausgeplaudert, dass sie selbst schon bei sich hat nachhelfen lassen!

Obwohl die Schauspielerin stets natürlich wirkt, hat auch sie schon einen Beauty-Eingriff hinter sich. "Ich hatte eine Schönheits-OP, ja!", gesteht sie im Gespräch mit bild.de ganz offen und erläutert weiter: "Vor etwa 15 Jahren hatte ich zweimal die Nase gebrochen. Ich war mit dem Anblick unzufrieden, habe mir die Nase richten lassen." Der Eingriff sei jedoch niemandem aufgefallen, lediglich ihrem Mann und ihrer besten Freundin habe sie davon erzählt, so die Blondine weiter.

Trotz ihrer eigenen Beauty-Operation findet die Schauspielerin jedoch, dass sich nicht jeder unters Messer legen müsse. Eingriffe, mit denen sich Menschen völlig entstellen, findet sie nach eigener Aussage völlig daneben. Bei den Personen, die sich mit ihrem Aussehen unwohl fühlen und dann etwas machen lassen, sei es für sie jedoch vollkommen in Ordnung.

Cinamon Red/WENN.com Janine Kunze bei einem Event in Berlin

WENN.com Janine Kunze und ihr Mann Dirk Budach in der ARD-Show "Paarduell"

TVNOW / Guido Schröder Janine Kunze, Moderatorin bei "Vorher Nachher – Dein Moment"

