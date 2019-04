Katja Krasavice (22) spricht über ihre Liebes-Vergangenheit! Es ist allseits bekannt, dass die Blondine selten ein Blatt vor den Mund nimmt und offen über ihr Privatleben plaudert. So offenbarte sie gerade erst, dass sie ihr erstes Mal gleich mit zwei anderen Menschen erlebte. Auch über eine andere erste Erfahrung spricht die Vloggerin jetzt ganz ungeniert: Nach ihrer First Love empfand sie lange Zeit keine Liebe mehr für einen Mann!

"Ich hab den geliebt und dann habe ich bis zehn Jahre danach keinen geliebt", offenbart Katja auf ihrem YouTube-Kanal. Sie glaube sogar, dass die starken Gefühle für ihren damaligen Freund noch heute existieren könnten. Doch ihr Ex habe sie nicht gut behandelt. Das sei in ihren Augen auch der Grund, warum sie sich später nie wieder auf diesen Typ von Mann eingelassen habe. "Einfach aus Angst, dass mich jemand wieder so verarscht", gibt die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin zu.

Auch über andere Beziehungen packt die 22-Jährige aus: Ein Verflossener habe sie sogar schlagen wollen! Doch so ließ Katja nicht mit sich umspringen: "Wenn der mich schlagen wollte, hab ich dem eine gegeben." Kurz nach dieser Gewalt-Aktion sei dann aber auch Schluss gewesen zwischen ihnen.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice

WENN Katja Krasavice beim Launch-Event von Dagi Bees Make-up-Linie Beetique

Instagram / katjakrasavice TV-Gesicht Katja Krasavice



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de