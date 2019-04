Was für ein extremes Geständnis! Karrieretechnisch könnte es bei Katja Krasavice (22) derzeit kaum besser laufen. Mit YouTube-Videos über Sex und Frauenprobleme wurde die Blondine mit dem lockeren Mundwerk in der Öffentlichkeit bekannt. Allein auf der Video-Plattform kann sie mittlerweile mehr als eine Million Abonnenten verzeichnen. 2017 baute sie sich schließlich als Sängerin ein zweites Standbein auf. Nur in puncto Männer läuft es bei der Blondine offenbar nicht ganz so rund: Jetzt verriet Katja, dass einer ihrer Ex-Freunde sie sogar schlagen wollte.

In einem neuen YouTube-Video plaudert Katja mit einer Freundin über ihre Verflossenen. Darin erzählt sie auch, dass sie vor rund einem halben Jahr mit einem Mann zusammen war, den sie sehr geliebt habe. Dann gibt die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin etwas Schockierendes preis und sagt: "Er wollte mich schlagen." Das habe sie sich jedoch nicht bieten lassen, wie Katja weiter erklärt: "Wenn der mich schlagen wollte, hab ich dem eine gegeben." Ein Verteidigungsmanöver ihrerseits sei allerdings nicht gerade glimpflich ausgegangen: "Der hatte ein blaues Auge und geblutet." Kurz darauf sei dann auch Schluss gewesen.

Und noch eine weitere dramatische Situation schildert die YouTuberin in dem Clip ihren Fans. So seien sie und ihr Ex auf offener Straße einmal handgreiflich geworden. Daraufhin habe eine besorgte Autofahrerin angehalten, um ihr zu helfen.

Promiflash Katja Krasavice, YouTuberin

Schürmann, Sascha Katja Krasavice bei der Finalshow von "Promi Big Brother" 2018 in Köln

Splash News Katja Krasavice bei einem Event, 2019



