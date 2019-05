Mario hat sein Fett weggekriegt – und zwar wortwörtlich! Im Rahmen der Abnehmsendung The Biggest Loser hat der einst 196,1 Kilogramm schwere Teilnehmer nicht nur 101,4 Kilo verloren und damit den absoluten Show-Rekord in Sachen Gewichtsverlust gebrochen – dieses stolze Ergebnis brachte ihm auch den Sieg ein! Promiflash trat mit dem erschlankten TV-Star in Kontakt und kitzelte aus ihm heraus, wie er nun zu seinem Körper steht!

Im exklusiven Interview verriet Mario: Trotz Mega-Transformation sehe er noch kleine Baustellen an seinem Body. "An meinem Körper ist noch nicht alles optimal, aber ich bin schon sehr nah dran. Auf jeden Fall bin ich meinem Körper dankbar, dass er das alles mitgemacht hat", fand er seinen wahnsinnig beeindruckenden Wandel aber natürlich dennoch fantastisch! Übrigens nicht nur er – wie Mario außerdem erzählte, habe er auch von seinen Verwandten viel Bewunderung erhalten: "Meine Familie war überglücklich und so stolz."

Mit seinem "neuen" Körper habe sich aber noch viel mehr verändert: "Viele Leute haben mich bis zur Finalausstrahlung nicht erkannt und andere, die mich erkennen, sind unglaublich stolz auf mich. Das ist ein schönes Gefühl", schwärmte Mario in dem Gespräch. Was für ein schöner Start in einen neuen, gesunden Lebensabschnitt!

© SAT.1 / Guido Engels Mario im Finale von "The Biggest Loser" 2019

Anzeige

Instagram / mario_thebiggestloser2019 "The Biggest Loser"-Gewinner Mario und seine Frau

Anzeige

Copyright © SAT.1 Mario, Kandidat bei "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de