Ein Baby großzuziehen, ist kein Kinderspiel – das könnte Jenefer Riili wohl sofort unterschreiben. Im Juni 2018 wurde die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zum ersten Mal Mutter: Ihr gemeinsames Kind mit Serienkollege Matthias Höhn (23) erblickte das Licht der Welt. Seit der Geburt ihres Sohns Milan dreht sich das Leben der jungen Mama fast ausschließlich um ihren Sprössling, aber eben nur fast: Jenefer gibt nun offen zu, auch mal eine Auszeit zu brauchen!

Dieser Upload auf Instagram hätte wohl kaum ehrlicher verfasst werden können: In dem Beitrag spricht Jenefer darüber, wie sie das Muttersein und ihr Leben als junge Frau bestmöglich miteinander kombiniert: "Ich liebe das Mamasein so sehr wie nichts anderes, aber manchmal tut es einfach gut, rauszugehen und ein bisschen Abwechslung in den Windelalltag zu bringen. Ich finde, das ist auch vollkommen erlaubt", stellt Jenefer in den Zeilen klar. So habe sie sich guten Gewissens den Abend zuvor auf der Kirmes vergnügt, was ihr Strahlen auf dem angefügten Foto auch beweist.

Die Tatsache, dass in solchen Situationen die Fanfragen nach ihrem Spross natürlich nicht lange auf sich warten lassen, kann Jenefer dagegen nicht so recht verstehen! "Ich finde es ganz schön doof, dass man sich schuldig dafür fühlen muss, wenn man sein Kind mal über Nacht bei Oma lässt", bedauert die Blondine. In ihren Augen sollte man ab und zu auch seinen eigenen Bedürfnissen nachgehen. "Ich für meinen Teil habe meinen Einklang zwischen Mama- und Frausein gefunden und darüber bin ich unglaublich glücklich", freut sich Jenefer.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Matthias Höhn und ihr Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, TV-Star

Instagram / jenefer_riili Jemefer Riili und ihr Sohn Milan in Berlin

