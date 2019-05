Sie war der absolute Hingucker: Am 29. April feierten die dänischen Royals den 75. Geburtstag von Prinzessin Benedikte, der Schwester Königin Margrethes II. von Dänemark auf Schloss Amalienborg. Zu diesem Anlass durften natürlich auch nicht Kronprinz Frederik (50) mit seiner Frau fehlen – und diese stahl an diesem Abend einfach allen die Show: In einem bezaubernden Kleid verzückte Kronprinzessin Mary (47) Fans und Fotografen!

Mit ihrem traumhaften Kleid aus blauer Spitze, Tüll und funkelnden Akzenten legte die vierfache Mama einen regelrechten Wow-Auftritt hin. Der One-Shoulder-Schnitt der Robe ließ dieses Mal ungewöhnlich viel freie Sicht auf Marys Haut. Ihrem Mann Frederik schien das aber zu gefallen – konnte er sich ein strahlendes Lächeln bei dem Anblick seiner Frau nicht verkneifen.

Die dänische Kronprinzessin hat in der Vergangenheit oft bewiesen, dass sie ein großes Modegespür hat. Erst vor Kurzem holte sich die 47-Jährige aber Fashion-Inspiration von einem anderen Royal. Bei dem Dänischen Wissenschaftsfestival ist Mary in einer ähnlichen Jacke wie Herzogin Meghan (37) aufgetreten. Während sich die ehemalige Suits-Darstellerin für ein warmes Rot entschied, griff die gebürtige Australierin eher zu einem royalen Blauton.

