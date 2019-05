Was für eine Party! Am 30. April feierte Travis Scott (28) seinen 28. Geburtstag – und zwar in echter Rapper-Manier. Nachdem seine Freundin Kylie Jenner (21) ihn bereits mit einer Reihe süßer Fotos im Netz inklusive niedlicher Liebeserklärung beschenkt hatte, folgte am Abend darauf eine üppige Sause. Für das Fest ließ die Unternehmerin sich einiges einfallen: Mit Tankstellen-Deko, persönlichem Tätowierer und jede Menge Stars ging es richtig rund – bis sogar die Feuerwehr anrückte!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der "Butterfly Effect"-Interpret in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zahlreiche Clips und Fotos seiner Party. Wie schon bei der Geburtstagsfeier seiner Tochter Stormi Webster (1) mussten seine Gäste die Location durch ein übergroßes Heißluft-Exemplar seines Kopfs betreten, gefolgt von einer Foto-Ecke im Fahrstuhl und Getränke-Spendern im Tankstellen-Look. Ein Video zeigt Travis und seine Baby-Mama Kylie zudem unter der Nadel des Tätowierers – ob sich die jungen Eltern wohl ein Partner-Motiv stechen ließen?

Ganz reibungslos scheint der Abend aber nicht verlaufen zu sein: Wie Daily Mail berichtet, sei die Party später von Feuerwehrmännern abgebrochen worden. Der Grund für das frühzeitige Ende ist nicht bekannt – jedoch mussten die prominenten Gäste um die Kardashian-Schwestern, Shanina Shaik (28), French Montana (34), Madison Beer (20) und Machine Gun Kelly die Lokalität anschließend angeblich verlassen.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im Mai 2018

Anzeige

Instagram / kimkardashian Eingang zur Geburtstagsparty von Travis Scott

Anzeige

Instagram / madisonbeer Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de