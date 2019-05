Die beiden können nicht mit – aber auch nicht ohneeinander! Anders ist es nicht zu erklären, dass Natascha Ochsenknecht (54) und Umut Kekilli (35) auch nach ihrer Trennung im Dezember 2017 noch immer gegeneinander sticheln. Nachdem die Blondine vor Kurzem im Netz gegen den Ex-Profi-Fußballer ausgeteilt hatte, meldete sich dieser jetzt zu Wort. Im Interview mit Promiflash fand er klare Worte zum Seitenhieb seiner Verflossenen!

Gegenüber Promiflash verriet der 35-Jährige, wie er von Nataschas Spitze erfahren hatte: "Freunde haben mir das geschickt und ich musste nur noch schmunzeln und dachte einfach nur 'Sie kann’s einfach nicht sein lassen'". Zudem machte sich Umut darüber lustig, dass die Blondine in ihrer Story "einen auf Türkisch für Anfänger machte" und dabei keinen Satz auf Türkisch spreche.

In den anhaltenden Sticheleien seiner ehemaligen Partnerin sieht Umut einen möglichen Grund und führte schmunzelnd an: "Ich kann’s nicht genau sagen, aber wahrscheinlich kann sie mich einfach nicht vergessen." Die beiden hätten aber schon lange keinen Kontakt mehr und das sei laut dem Sportler auch besser so.

Bieber,Tamara/ActionPress Natascha Ochsenknecht, Kinderbuchautorin

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli, Ex-Fußballer

Friedrich,Jürgen/ActionPress Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli bei der Remus Lifestyle Night 2017

Hättet ihr gedacht, dass die beiden schon so lange getrennt sind? Nein, das überrascht mich! Ja klar, das wusste ich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



