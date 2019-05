Haben Faye Montana und Lukas Rieger (19) noch Kontakt miteinander? Im Februar schockierten der Mädchenschwarm und die Nachwuchssängerin ihre Fans mit ihrem plötzlichen Liebes-Aus. Dabei hatten die beiden ihre Beziehung erst im vergangenen September offiziell gemacht, turtelten sogar superhappy öffentlich auf Events. Die YouTuberin offenbarte nun in einem Video, wie sie zwei Monate nach der Trennung zu ihrem Verflossenen steht!

In einem neuen YouTube-Video plauderten Faye und Katja Krasavice (22) ungeniert über ihre Exfreunde. Auf die Frage von Katja, ob die 16-Jährige Kontakt zu ihrem Expartner hätte, meinte sie locker: "Ja, wir sind ja auch beste Freunde und alles. Ich finde das schön." Sowohl Faye als auch Katja waren der Meinung, dass es total in Ordnung sei, Kontakt zum Ex zu haben.

Der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer hatte zuvor verraten, dass die beiden zusammen entschieden hätten, sich zu trennen. "Es ist besser, wenn wir uns beide auf unsere eigenen Wege konzentrieren", meinte der 19-Jährige. Bevor die beiden ein Paar geworden waren, hatte sie eine Freundschaft verbunden, die offenbar auch nicht durch ihre kurze Beziehung in die Brüche gegangen ist. Hättet ihr gedacht, dass Faye und Lukas weiter befreundet bleiben? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Faye Montana, YouTuberin

Getty Images Lukas Rieger, Sänger

WENN Lukas Rieger und Faye Montana im Juli 2018

