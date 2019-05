Jeden Moment könnten Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) zum ersten Mal Eltern werden. Geschlecht und Name des royalen Nachwuchses werden strikt geheim gehalten. Doch je näher die Geburt kommt, desto mehr Spekulationen ranken sich um den potenziellen Namen des Prinzen oder der Prinzessin. Zuletzt hieß es, die Website der britischen Royals habe selbst die privaten Details verraten: Demnach soll es ein Junge werden und Alexander, James oder Arthur heißen – nun gibt es aber wieder eine neue Namenstheorie!

Wie Daily Mail unter Berufung von Buchmachern berichtet, soll das Paar sein Erstgeborenes Allegra nennen, wenn es ein Mädchen wird. Bei Wetten liege der Name ganz weit vorn: "Wir kratzen uns den Kopf, warum wir so viel Interesse an Allegra gesehen haben, aber die Wetten kommen dick und schnell und es war bei den Kunden bei Weitem die beliebteste Wahl des Monats", verriet Alex Apati vom Wettanbieter Ladbrokes.

Der Name soll für den 34-Jährigen eine ganz besondere Bedeutung haben: Seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) habe sich mit ihrem Partner Hasnat Khan (61) vor ihrem Tod eine Tochter gewünscht – und die sollte Allegra heißen: "Sie dachte an einen Namen für sie, Allegra, nachdem ihre Freundin Lady Annabel Goldsmith ihn erwähnt hatte. Sie hörte den Namen und fand ihn schön", behauptete eine Quelle gegenüber The Evening Standard im Jahr 2004.

Getty Images Herzogin Meghan im Juni 2019

Getty Images Prinz Harry, Herzog von Sussex

Getty Images Prinzessin Diana, 1988

